«Таврия» в феврале увеличила продажи коньяков на 31%

АПФ «Таврия», один из крупнейших производителей коньячной продукции, в феврале т.г. увеличила продажи коньяков на 31%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., – до 428 тыс. литров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Справка УНИАН. Первый Национальный Винодельческий Холдинг входит в состав корпорации «Логос» (г.Днепропетровск). Холдинг владеет ТМ Inkerman, «Таврия», «Георгиевский», «ALeXX». С 2005 года ПНВХ является эксклюзивным поставщиком продукции Remy Cointreau в Украине (коньяки Remy Martin, ликеры Cointreau, шампанское “Piper-Heidsieck”, бренди Metaxa).

Первый Национальный Винодельческий Холдинг владеет собственной сырьевой базой, включающей: ООО "Качинский+" и ЗАСО "Черноморец" , совхоз-завод им. Полины Осипенко. Общая площадь виноградников - более 5,5 тыс. га.