«Крымский Винный Дом» в феврале увеличил объемы реализации вина на 35%

ДП «Крымский Винный Дом», один из крупных производителей винодельческой продукции (ТМ «Oreanda»), по итогам февраля 2010 г. увеличил объем продаж вин на 35%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., – до более 357 тыс. литров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Справка УНИАН. ДП «Крымский Винный Дом» производит вина ТМ «Oreanda».

Предприятие владеет собственными виноградниками на площадью 1,4 тыс. га.

С 2007 года ДП "Крымский винный дом" входит в холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО "ТД "Мегаполис" и ООО "ТД "Мегаполис" (РФ).

По итогам 2009 года ДП «Крымский винный дом» реализовало 8,1 млн. литров вина, что на 14% превышает показатель 2008 года, продажи игристых вин Oreanda выросли на 22% – до 1,48 млн. л.