УАК: Украина наращивает экспорт мяса птицы и сокращает его импорт

Украина наращивает экспорт мяса птицы и сокращает его импорт. Об этом УНИАН сообщили в аналитическом департаменте Украинской аграрной конфедерации со ссылкой на заместителя генерального директора Александра ЯРОСЛАВСКОГО.

Сообщается, что устойчивые тенденции увеличения экспорта и сокращения импорта мяса птицы, отмеченные в 2009 году, сохраняются и в текущем периоде. Благодаря активному развитию отечественных птицеводческих предприятий, объем экспорта мяса птицы в 2009 году, по сравнению предыдущим годом, увеличился в 2,3 раза, а в январе 2010 г. рост составил уже 2,6 раза по отношению к январю 2009 г. «Объемы пока небольшие, но тенденция очень позитивная», - добавил эксперт.

Аналогичная ситуация с экспортом яиц, который за январь текущего года составил 5,7 млн. долл. США, что в 4,4 раза больше прошлогоднего показателя (1,3 млн. долл.).

Сообщается, что соответствующим образом изменяются и объемы импорта мяса птицы. За январь-февраль 2010 г. его было ввезено 14,2 тыс. тонн продукции, что составляет 48% объема, ввезенного за аналогичный период 2009 года. При этом отмечается, что снижение импорта произошло не смотря на 15% снижение цены американскими импортерами, которые частично потеряли российский рынок сбыта.

По мнению А.ЯРОСЛАВСКОГО, украинским производителям мяса птицы в 2010 году будет значительно легче конкурировать с импортной продукцией, значительное присутствие которой на внутреннем рынке в 2009 году ограничивало возможности повышения цен.