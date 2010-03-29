Набсовет ОАО "Браиловское" назначил и.о. директора Гойнеца

Наблюдательный совет сельскохозяйственного предприятия ОАО "Браиловское" назначил исполняющим обязанности директора Алексея ГОЙНЕЦА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, А.ГОЙНЕЦ до назначения занимал должность заместителя директора ОАО "Браиловское", акциями компании не владеет.

Занимавший ранее должность и.о. директора Иван ТРУШ также акциями предприятия не владеет.

Как сообщал УНИАН, сельхозобщество „Браиловское” 2008 год завершило с убытками 28,338 млн. грн. против 10 тыс. грн. прибыли в 2007 году.

Справка УНИАН. ОАО "Браиловское" занимается производством сахарной свеклы, зерновых, молока и мяса, является основным поставщиком браиловского сахарного завода "Кристалл".

77,71% акций предприятия владеет компания "Констант Мебиус".