В Кировоградской обл. приступили к весенне-полевым работам

Аграрии Кировоградской области приступили к выполнению весенне-полевых работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской ОГА Иван ВЛАДОВ.

По его словам, первыми начали посевную кампанию западные районы области – Ульяновский, Гайворонский, Голованевский, Ольшанский. Уже засеяно около 2 тыс. га ячменем и горохом. И. ВЛАДОВ подчеркнул, что в связи с погодными условиями, фермерам придется проводить посевную в сжатые сроки.

В 2010 году в области запланировано производство 3,5 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, 478 тыс. тонн подсолнечника, 518 тыс. тонн сахарной свеклы, 435 тыс. тонн картофеля и 235 тыс. тонн овощей.

Начальник управления сообщил, что все хозяйства области в полном объеме обеспечены горюче-смазочными материалами (дизельным топливом – 100%, бензином – 104% от необходимого количества), посевным материалом – на 104%, сельхозтехникой – на 98%.

Стоимость проведения комплекса весенне-полевых работ в 2010 году в Кировоградской области составит 1,1 млрд. грн. На сегодня, по словам И.ВЛАДОВА, аграрии обеспечены собственными средствами на 74% (819 млн. грн.). Из необходимых 300 млн. грн. банковских кредитов пока привлечено 20 млн. грн.