"Харьковстандартметрология" выявила ГМО в 2% продуктов

Специалисты ДП "Харьковстандартметрология" с сентября 2009 г. обнаружили генно-модифицированные организмы (ГМО) в 2% проверенных пищевых продуктов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта Украины.

Сообщается, что ГМО были обнаружены в продуктах, содержащих сою, в частности, в мясной продукции, а также в овощах, пищевых ароматических добавках и кукурузных палочках.

Справка УНИАН. На сегодня Национальное агентство по аккредитации Украины аккредитовало в системе Госпотребстандарта 10 лабораторий на право проведения качественного и количественного определения генетически модифицированных организмов в продукции.