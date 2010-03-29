Аграриям Черниговской области нужно 1,1 млрд. грн.

Аграриям Черниговской области на проведение весенне-полевой кампании необходимо приблизительно 1,1 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, обеспеченность аграриев области собственными средствами на полевые работы составляет около 600 млн. грн., остальную сумму, а это около 45%, необходимо еще привлечь.

Большая часть потребности в деньгах удовлетворяется за счет банковских кредитов.

По информации пресс-службы, Главное управление агропромышленного развития Черниговской ОГА совместно с управлением Национального банка в области провело совещание с руководителями коммерческих банков, на котором была достигнута принципиальная договоренность относительно кредитования предприятий АПК.