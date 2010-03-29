Погибло 10% посевов озимой пшеницы и 16% рапса

В Кировоградской области в результате сложных погодных условий и низких температур этой зимой погибло 10% посевов озимой пшеницы, 12-14% ячменя и около 16% рапса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации Иван ВЛАДОВ.

По его словам, всего в области озимыми культурами засеяно 431,1 тыс. га (119% плана). Посевы озимого рапса занимают площадь 108,2 тыс. га.

По результатам последних осмотров в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся посевы озимых зерновых культур на площади 390,1 тыс. га, рапса – на площади 91,9 тыс. га.

И.ВЛАДОВ также сообщил, что на сельхозскладах области сегодня хранится 717 тыс. тонн зерна и 432 тыс. тонн масличных культур общей стоимостью около 2 млрд. грн.

«Для того чтобы прокормить население Кировоградской области, достаточно 130 тыс. тонн зерна, остальное предназначается для государственных резервов и на экспорт», – отметил И.ВЛАДОВ.