90% озимых в удовлетворительном состоянии

В Донецкой области на сегодняшний день из общей посевной площади озимых культур в удовлетворительном состоянии находятся 90% посевов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

По его словам, из посеянных на площади 454,7 тыс. га озимых культур 90% находятся в удовлетворительном состоянии, 10% – надо подсаживать и пересевать.

По мнению А.БЛИЗНЮКА, куда большей проблемой, чем состояние озимых, является нехватка средств, выделяемых государством на поддержку сельского производителя. «Гораздо большая проблема в том, что государство задекларировало оказание практической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, но практически ничего не сделало для обеспечения кредитования, выделения твердого топлива и других позиций, – сказал А. БЛИЗНЮК. – Поэтому товаропроизводителям приходится самостоятельно этим заниматься».