Госкомитет ветеринарной медицины может возглавить Горжеев

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины может возглавить Владимир ГОРЖЕЕВ, занимающий сегодня должность исполняющего обязанности председателя комитета.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Я убежден, что комитет возглавит В.ГОРЖЕЕВ, он достаточно опытный человек», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, добавив, что это решение о таком назначении может быть принято в середу, 31 марта.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля т.г. Кабинет Министров Украины возложил исполнение обязанностей председателя Госкомветмедицины на первого заместителя председателя Госкомитета ветеринарной медицины В.ГОРЖЕЕВА после того, как 12 февраля 2010 года умер Петр ВЕРБИЦКИЙ, занимавший должность председателя Госкомитета ветмедицины с 28 января 2009 года.

Справка УНИАН. В.ГОРЖЕЕВ родился в 1955 году. С 1997 года занимал должность заместителя Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины. Распоряжением Кабмина от 26 сентября 2007 года он был назначен первым заместителем председателя Госкомветмедицины Украины.