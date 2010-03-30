МинАП намерено стимулировать иностранных производителей

Министерство аграрной политики Украины намерено стимулировать иностранных производителей-импортеров сельскохозяйственной техники открывать свое производство в Украине.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, отечественные производители сельхозтехники значительно отстают от иностранных, поэтому, несмотря на высокую стоимость, аграрии покупают технику зарубежного производства.

«Постольку мы импортируем сельскохозяйственную технику ежегодно на почти 80 млрд. грн., наше задание – мотивировать тех производителей, которые сегодня импортируют сельхозтехнику в Украину, чтобы они располагали свое производство на территории нашей страны, постольку мы – мощный потребитель, – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, добавив при этом: – Как мотивировать – над этим мы работаем, и я убежден, что найдем решение».