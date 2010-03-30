Минагрополитики просит Россию выделить квоту на льготный импорт

Министерство аграрной политики Украины обратилось к Российской Федерации с просьбой выделить квоту на льготный импорт украинского сахара.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«К протокольному решению встречи президентов Украины и РФ мы просим, чтобы было принято решение хотя бы на первых два года снять пошлину на ввоз сахара в Российскую Федерацию хотя бы в объемах 500 тыс. тонн», – сказал министр.

Он отметил, что задание министерства в развитии сахарной отрасли – не обеспечить потребности страны, а за этот и следующий годы выйти на внешние рынки. «Это отрасль, которая может поднять объемы производства за один-два года», – добавил он.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, чтобы мотивировать сельхозпроизводителей сеять сахарную свеклу, правительство предусматривает в проекте бюджета на 2010 год выделение дотации в размере 1 тыс. грн. на гектар посевов сахарной свеклы. «Я считаю, что это достаточно большие средства для стимула», – сказал он.

При этом министр отметил, что обещанные в 2009 году дотации на посев сахарной свеклы в размере 750 грн. на гектар не будут выплачены, поскольку «то постановление было принято не в рамках законодательства, а популистски, и его никто не планировал выполнять».