Присяжнюк просит Минэкономики усилить контроль за квотами

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК просит Министерство экономики Украины усилить контроль за выполнением квот на ввоз сахара-сырца в страну.

Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, квота на импорт в Украину на льготных условиях 260 тыс. тонн сахара-сырца уже роздана, но, по оценкам аналитиков, Украина будет испытывать дефицит в объеме 150 тыс. тонн сахара, и этот сахар сейчас начинают бесконтрольно ввозить из Беларуси.

«Квоту, которую распределило Министерство экономики, фирмы – мощные игроки на сахарном рынке удерживают и не завозят. Сегодня мы пытаемся сделать так, чтобы Министерство экономики пересмотрело квоты. Мы довели графики завоза сахара к фирмам, которые получили квоту, и если они не будут придерживаться графика, мы будем требовать от министерства отмены квоты и передачи ее другим фирмам, которые способны завезти сахар», – сообщил министр.

Кроме того, по словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, Министерство аграрной политики намерено поставить под жесткий контроль импорт сахара из Беларуси, в том числе проверять, какого он происхождения. «Беларусь спокойно завозит тростник, а в условиях свободной торговли с Украиной сахар из тростника завозят в Украину. Здесь будем наводить порядок», – сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что министерство должно обеспечить украинских производителей гарантиями относительно объемов посева сахарной свеклы и производства сахара.