Минагрополитики планирует реформирование

12:38, 30 марта 2010
Агро
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Аграрной науки и образования

Министерство аграрной политики Украины планирует провести реформирование аграрной науки и образования.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Нам необходимо принять правильное решение относительно реформирования аграрной науки и аграрного образования», – сказал министр.

При этом он отметил, что сегодня украинская аграрная наука достаточно опытная, она имеет свой потенциал и багаж, наработанный в предыдущие годы, особенно до 1991 года.

Однако, по словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, на данном этапе наука развивается сама по себе, а производство – само по себе, и «о науке вспоминают только тогда, когда нужно проанализировать, как себя поведут озимые и готовы ли колоски к жатве».

«Я считаю, что сегодня наука обязана пересмотреть свои возможности и, учитывая, что в мире уже достаточного много новых технологий и научных разработок, наука обязана около 60% своего времени и средств тратить на прикладные наработки, анализируя мировые достижения, адаптировать их к нашим почвам, к нашим условиям и к нашей экономике», – заявил министр.

Он также отметил, что требует реформирования аграрное образование, поскольку по массовости уровень образования достаточно высокий, но очень мало выпускников идет работать по специальности.

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