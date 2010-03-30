По состоянию на 29 марта, аграрии посеяли 640 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 15% от прогноза.

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что площади посева на 63,6 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

По информации министерства, завершен сев ранней группы зерновых и зернобобовых культур в АР Крым на площади 69,6 тыс. га (116% от плана), в Одесской области посеяно 159,6 тыс. га (69%), Херсонской – 87,2 тыс. га (47%), Николаевской области – 115,4 тыс. га (60%) и Запорожской – 93 тыс. га (42%).

Кроме того, подпитка озимых на зерно проведена на площади 3,6 млн. га, или 42% от плана. Отмечается, что этот показатель на 1,1 млн. га меньше, чем в прошлом году.

По данным МинАП, вместе со страховыми запасами в объеме 1,03 млн. тонн, семена яровых зерновых и зернобобовых культур составляют 103% от потребности, и это зерно практически полностью доведено до посевных кондиций.

Кроме того, в весенний период предусматривается использование 787 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений и, по данным регионов на 26 марта, у сельхозпроизводителей, с учетом переходных осадков, имеется в наличие 633,6 тыс. тонн (81% от заявки).

Средствами защиты растений аграрии обеспечены на 45% (при потребности 19,3 тыс. тонн в наличие имеется 8,7 тыс. тонн).

По расчетам министерства, технологическая потребность сельхозтоваропроизводителей в топливе на весенне-полевые работы оценивается в 422,6 тыс. тонн дизтоплива и 110,9 тыс. тонн бензина. По оперативной информации, аграрии приобрели 324 тыс. тонн дизтоплива (77% от потребности) и 86,2 тыс. тонн бензина (78% от потребности).

При этом в МинАП отметили, что в январе-марте т.г. средние оптовые цены на дизтопливо выросли с 7050 до 7500 грн. за тонну, на бензин – с 8050 до 8750 грн. за тонну. При этом с задержкой идет отгрузка проплаченных сельхозтоваропроизводителями нефтепродуктов по фиксированным ценам. На 26 марта т.г., отгружено 19,6 тыс. тонн дизтоплива и 24,9 тыс. тонн бензина.

В министерстве добавили, что, по предварительным данным, вся посевная площадь под урожай 2010 года составит 26,9 млн. га, в том числе яровых культур – 15,6 млн. га, из них яровых зерновых и зернобобовых – 7,3 млн. га, технических – 6,3 млн. га, картофеля и овощей – 1,9 млн. га, кормовых культур – 2,8 млн. га. Эти показатели практически соответствуют данным прошлых лет.

В МинАП напомнили, что под урожай текущего года посеяно 10,1 млн. га озимых культур (на 3% больше 2008 года), в том числе 8,6 млн. га озимых зерновых культур (на 4% больше 2008 года) и 1,4 млн. га озимого рапса (на уровне 2008 года).