Республика Беларусь начала повторное антидемпинговое расследование в отношении импорта в страну украинской карамели.

Официальное уведомление о начале расследования 27 марта опубликовано в газете Совмина РБ «Республика».

Расследование начато в связи с обращением ЗАО «ПО «Конти» (Украина) о принятии ценовых обязательств на карамельную продукцию с целью расчета минимального уровня цен, по которым ЗАО «ПО «Конти» может поставлять карамель на белорусский рынок.

ЗАО «ПО «Конти» обратилось в МИД Республики Беларусь с предложением рассмотреть и принять минимальный уровень цен на импорт карамели 10 февраля 2010 г.

Концерн «Белгоспищепром» высказал согласие относительно возможности принятия ценовых обязательств ЗАО «ПО «Конти».

Как сообщал УНИАН, взимание антидемпинговой пошлины в отношении импорта украинской карамели на таможенную территорию Беларуси приостановлено с 7 октября 2009 г. при условии выполнения ценовых обязательств, принятых тремя украинскими производителями карамели (ДП «Кондитерская корпорация «Рошен», ЗАО «Житомирские ласощи», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика»).

Беларусь ввела антидемпинговые меры в отношении импорта карамельной продукции происхождением из Украины с 21 августа 2008 г. по 21 августа 2011 г.