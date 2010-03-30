МинАПК прогнозирует пересев 12-15% посевов

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует пересев 12-15% посевов озимых зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы вышли из зимы с меньшими убытками… Около 12-15% (посевов озимых зерновых культур – УНИАН) придется пересевать. Больший процент пересева по озимому рапсу», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По данным министерства, на сегодня из посеянных 8,6 млн. га озимых на зерно в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 7,1 млн. га (85,7%) посевов, еще 1,2 млн. га (14,3%) оцениваются как слабые и изреженные и 0,2 млн. га (2,6%) – погибло.

На посевах озимого рапса отмечается гибель растений на площади 187,7 тыс. га (13,2%). Из посевов, которые сохранились, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 898 тыс. га (73%), слабые и изреженные – 332,3 тыс. га (27%).