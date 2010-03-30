Парламент дал ГМО «зеленый свет»

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Закон «О безопасности и качестве пищевых продуктов» (относительно информирования граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовал 151 (при необходимых 226 - УНИАН) из 419 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законопроектом предусматривалось запретить обращение пищевых продуктов, этикетировка которых не отвечает данному закону и соответствующим техническим регламентам. В частности, предусматривалось ввести норму о том, что все пищевые продукты, которые находятся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о: наличии или отсутствии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО), что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «с ГМО» или «без ГМО» соответственно, если доля генетически модифицированных организмов в пищевом продукте превышает 0,9% от общей массы продукта в единице упаковки.