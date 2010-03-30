«КОНТИ» инвестирует в 1,5 млрд. руб.в Курскую кондфабрику

Группа «КОНТИ», один из крупных производителей Украины, намерена инвестировать 1,5 млрд. российских рублей в развитие Курской кондитерской фабрики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, такие обязательства компания взяла на себя в ходе встречи губернатора Курской области Александра МИХАЙЛОВА с руководством компании «КОНТИ».

«Было подписано соглашение о сотрудничестве на 2010-2012 гг. В соответствии с этим соглашением, «КОНТИ» обязуется инвестировать в развитие кондитерской промышленности Курской области 1,5 млрд. рублей, в том числе, 440 млн. – в 2010 году», - говорится в сообщении. При этом администрация области взяла обязательство содействовать в рамках своих полномочий экономической деятельности компании.

Отмечается, что в ближайших планах компании – завершить строительство производственно-логистического комплекса общей площадью 52 тыс. кв. м., начатое в 2007 году. В ноябре 2008 года была введена первая очередь комплекса – логистический центр, что позволило обеспечить бесперебойное передвижение продукции, а также ускорить все логистические операции. Объем инвестиций уже составил 545 млн. рублей.

До конца 2010 года компания намерена ввести в эксплуатацию первую очередь производственного корпуса. Также будет продолжаться работа по обновлению основных фондов и внедрению новых технологий, на что будет направлено 150 млн. рублей, в том числе в 2010 году - 50 млн. рублей.

Справка УНИАН. Компания «КОНТИ» основана в 1997 году. В состав Группы «КОНТИ» входит ЗАО «ПО «КОНТИ» и ЗАО «КОНТИ-РУС». Основные производственные активы группы: Курская КФ – в России и Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики – в Украине.

Основные ТМ Группы: «AMOUR» (шоколад в ригелях «Dolci» и квадратный шоколад «CARRE», шоколадные конфеты «EsfeRo», орехи в шоколаде «AMOUR»), «Bonjour»-десерт, «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», «BisKonti», «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».