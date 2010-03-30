МинАПК: Урожай зерна в 2010 г. составит 46-47 млн. т
15:20, 30 марта 2010Агро
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На посевной площади 26,9 млн. га
Министерство аграрной политики Украины прогнозирует в текущем году урожай зерна на уровне 46-47 млн. тонн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.
"Я думаю, мы получим около 46-47 млн. тонн зерна", - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, вся посевная площадь под урожай 2010 года составит 26,9 млн. га, в том числе яровых культур – 15,6 млн. га, из них яровых зерновых и зернобобовых – 7,3 млн. га.
Под урожай текущего года посеяно 10,1 млн. га озимых культур, в том числе 8,6 млн. га озимых зерновых культур.
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