"Хлеб Украины" и "Украгролизинг" вернут в управление МинАП?
КМУ подготовил законопроект
Кабинет министров Украины подготовил проект постановления "О передаче Министерству аграрной политики полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно Государственной акционерной компании "Хлеб Украины", сообщил УНИАН источник в правительстве.
По его информации, Кабмин также подготовил постановление о передаче в управление Министерству аграрной политики Национальной акционерной компании "Украгролизинг".
Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 22 августа 1996 года №1000.
ГАК включает 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.
НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.
Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.
В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.