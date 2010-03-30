"Хлеб Украины" и "Украгролизинг" вернут в управление МинАП?

Кабинет министров Украины подготовил проект постановления "О передаче Министерству аграрной политики полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно Государственной акционерной компании "Хлеб Украины", сообщил УНИАН источник в правительстве.

По его информации, Кабмин также подготовил постановление о передаче в управление Министерству аграрной политики Национальной акционерной компании "Украгролизинг".

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 22 августа 1996 года №1000.

ГАК включает 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.

НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.