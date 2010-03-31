Хмельницкие аграрии обеспечены ГСМ только наполовину

Аграрии Хмельницкой области закупили 8,5 тонн дизельного топлива (56% от потребности) и 1,5 тыс. тонн автобензина (55%).

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Владимир КАЛЬНИЧЕНКО.

"Этих ресурсов хватит хлеборобам на месяц. Лишь на треть обеспечены дизтопливом агроформирования Теофипольского, Красиловского и Деражнянского районов ", - отметил он.

По словам В.КАЛЬНИЧЕНКО, проблемой номер один остается отгрузка горюче-смазочных материалов государственным предприятием "Укргазвыдобування", проданных аграриям по льготному тарифу.

"На январь-март нам выделено 1215 тонн, из которых оплачено 890 тонн. Фактическая отгрузка дизтоплива составляет 646 тонн. Министерство аграрной политики пообещало, что проплаченное топливо будет отгружено до 10 апреля. Дальнейшие проплаты не проводятся из-за остановки нефтеперерабатывающего завода Шебелинка Харьковской области на ремонт ", - сказал специалист.

Всего для проведения комплекса весенних работ аграриям области необходимо около 15 тыс. тонн дизтоплива и 2,8 тыс. тонн автобензина.