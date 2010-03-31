В Хмельницкой обл. погибла треть посевов озимого рапса

В Хмельницкой области, по состоянию на 30 марта, погибло 31 тыс. га (33%) площадей посева озимого рапса.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Владимир КАЛЬНИЧЕНКО.

"Наибольшие площади гибели посевов наблюдаются в Красиловском, Староконстантиновском и Городокском районах. Кроме того, 27% площадей озимого рапса находятся в слабом состоянии", - отметил он.

В.КАЛЬНИЧЕНКО заявил, что управление агропромышленного развития призывает аграриев ускорить пересев озимого рапса на технические или яровые культуры.

В целом, по информации управления ОГА, 93% посевов озимых зерновых в Хмельницкой области находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области было посеяно 246,1 тыс. га озимых зерновых, учитывая озимые на зеленый корм, что составляет 109% к предыдущему году. Более 97% площадей засеяно высоко репродукционными семенами высокоурожайных сортов в определенные агротехнические сроки.

Озимой пшеницы засеяно 206,5 тыс. га, озимой ржи - 13,7 тыс. га, озимого ячменя - 21,8 тыс. га, озимого рапса - 95,6 тыс. га.