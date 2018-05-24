Николай Присяжнюк: “В АПК существует острая потребность кардинальных, но не радикальных изменений”

О реформах в АПК, отношениях Украины и ВТО, об экспорте и импорте агропродукции, биотопливе, качестве продуктов питания в интервью УНИАН рассказал министр агрополитики Николай Присяжнюк.

РЕФОРМЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

- Николай Владимирович, какие проблемы на сегодняшний день есть в отрасли и какие первоочередные задачи Вы для себя ставите на ближайшую перспективу?

Сегодня в отрасли существует острая потребность кардинальных, но не радикальных изменений. Я имею в виду определение стратегических приоритетов. Агропромышленный сектор в определенной мере дал крен относительно развития одной-двух отраслей, а другие очутились на обочине. Чтобы эффективно развивать аграрный сектор, нам нужно четко определить первоочередные задачи.

На протяжении прошлого года, учитывая президентские гонки, предыдущее правительство приняло много популистских решений и программ. Наибольшее опасение вызывает то, что их невыполнение может напугать инвесторов. В предыдущие годы мощные финансово-промышленные корпорации, в том числе, и украинского происхождения, часть своих инвестиций направляли именно в АПК. Сегодняшнее правительство все будет делать для того, чтобы эти инвесторы не разочаровались. Наше задание – вернуть доверие и финансы в агропромышленный комплекс, поскольку мировые тенденции и реалии украинской экономики свидетельствуют, что спрос и цены на продукты питания будут только увеличиваться.

Я считаю, что мы должны обстоятельно проанализировать предыдущие шаги (над чем мы и работаем сейчас), а затем, опираясь на выводы, начать системные реформы в агропромышленном комплексе. Украина располагает всеми возможностями получать валовое производство в аграрном секторе не на том уровне, который имеется на сегодня – 110 млрд. грн., а поэтапно нарастить его до 300-350 млрд. грн.

- Какими Вы видите эти реформы?

Сейчас мы создаем при Министерстве аграрной политики рабочую группу, в которую будут вовлечены не только научные работники, но и инвесторы, руководители мощных агрохолдингов. В первую очередь, она займется мировыми тенденциями относительно спроса на продукты питания. Это нужно для того, чтобы мы могли направить свои усилия на развитие тех отраслей, на продукцию которых сегодня есть спрос. Дальше мы проанализируем наши возможности, в том числе, относительно потенциала сельскохозяйственных земель; промониторим, как выполняются правила севооборота, сохраняется плодородие почв. По результатам просчитаем часовой период, необходимый аграрному сектору на адаптацию и формирование цивилизованного, сбалансированного производства.

Также нам нужно проанализировать показатели Министерства труда и Министерства экономики для определения тенденции социального обеспечения в стране, потому что от этого зависит покупательная способность населения.

Кроме того, мы определили для себя ряд приоритетов – развитие растениеводства, свиноводства и молочного скотоводства. Сегодня около 50% вала в АПК дает растениеводство, основная экспортная составляющая – зерновые. Свиноводство определили потому, что традиционно мы, как и наши соседи, например, Россия, потребляем мясо свиней, то есть мы можем использовать свой потенциал для наращивания экспорта. Относительно молочного скотоводства, то у нас наблюдается дефицит молока, а именно молочное скотоводство может превратить кормовую единицу, которая не используется, в твердую валюту.

Сегодня наше основное задание – сориентировать производителя и переработчика на курс системных реформ.

И еще один приоритет – реформирование государственного управления в сфере сельского хозяйства. Рыночные отношения пронизали агросектор на 95%, а система управления отвечает тем принципам, которые действовали до 1991 года. Мы должны изменить и функцию самого министерства, и задачи областных и районных управлений. Я имею в виду, что административная ветвь власти в АПК обязана отрабатывать аналитику, давать прогнозы. Как могло случиться, что страна, которая имеет мощные возможности в сахарной отрасли, сейчас вынуждена импортировать сахар?.. Если бы министерство своевременно проанализировало ситуацию и проинформировало фермеров о возможном дефиците сахара, я убежден, даже без государственной поддержки сельхозпроизводители достаточно посеяли бы сахарной свеклы.

О БЮДЖЕТЕ, КРЕДИТОВАНИИ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

- Государственный бюджет, скорее всего, в этом году будет очень скромным. На какое финансирование АПК Вы рассчитываете?

Не нужно воспринимать сельское хозяйство как иждивенца, который постоянно требует финансирования из бюджета. Это – ошибочная мысль. Например, в прошлом году аграрный сектор направил в бюджет 25 млрд. грн., а получил - 9 млрд. грн. АПК - мощная экономическая структура. Мы подали в проект бюджета на 2010 год предложения относительно финансирования отрасли на 17 млрд. грн. Возможно, определенные программы будут сокращены, учитывая тяжелое финансовое состояние страны и то, что практически полгода уже прошло, но я убежден, что даже этим бюджетом мы сможем мотивировать производителей к увеличению производства сельскохозяйственной продукции.

А вот в бюджете на 2011 год мы запланируем финансирование по следующему расчету – 40% бюджетной поддержки должно направляться на безвозвратной основе, это – компенсация животноводам процентов по кредитам на строительство ферм, 60% - на обратной основе через «Украгролизинг», Аграрный фонд путем форвардных и залоговых закупок.

- Кстати, относительно аграрного фонда и ГАК «Хлеб Украины». Планируется ли реорганизовывать эти структуры?

Я поддерживаю идею предыдущего руководства министерства относительно создания государственной компании «Зерно Украины» на базе Аграрного фонда и ГАК «Хлеб Украины». Но сейчас в Аграрном фонде работает КРУ. Вы, конечно, знаете, что произошло в Государственном резерве – Аграрный фонд “не досчитался” 175 тыс. тонн зерна, КРУ по поручению премьер-министра проводит полную ревизию. У меня есть опасение, что мы можем в Агрофонди не найти еще около 170 тыс. тонн зерна.

- Планируются ли кадровые перестановки в этих структурах?

Я считаю, что руководитель Аграрного фонда не является компетентным. Фонд – это финансовый инструмент на рынке зерна, там должны работать специалисты.

- Вы неоднократно критиковали работу концерна «Укрспирт». Останется ли его руководитель на своей должности?

Мы ждем, пока он выйдет из отпуска. Мы не идем путем замены людей лишь потому, что пришла новая власть. Мы хотим услышать от руководства перспективную программу развития концерна. Раньше “Укрспирт” перерабатывал свыше 1,8 млн. тонн зерна, сегодня он декларирует 600 тыс. тонн. Это не устраивает страну. Необходимо, чтобы “Укрспирт” перерабатывал 2 млн. тонн зерна, тем более, что эта структура может забрать с рынка некондиционное зерно.

- Относительно кредитования, планирует ли правительство вернуться к идее создания Аграрного банка, который, учитывая особенности агросектора, сможет работать с сельхозпроизводителями на более выгодных условиях, чем коммерческие банки?

Мы поддерживаем идею создания Аграрного банка. Нацелены убедить премьер-министра и министра финансов, что есть целесообразность в этом. Это даст возможность Национальному банку делать интервенции, не выпускать государственные средства из поля зрения государства, агропроизводителям – кредитоваться на лучших условиях. Будем предлагать, чтобы это было сделано на базе одного из рекапитализированных банков.

Кроме того, для нас важным является создание Государственного ипотечного банка. Я сейчас не ставлю вопрос относительно рынка земель сельскохозяйственного назначения. Он у нас и так слишком заполитизирован, хотя объективно – для АПК рынок земли необходим. Для меня более важно создание Государственного ипотечного земельного банка, или фонда для того, чтобы государство могло купить часть земли для обеспечения продовольственной безопасности. И когда будет открыт рынок земли, государство сможет контролировать, по какой цене ее покупают и кто именно.

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ЕС, ВТО...

- Какая стратегия нового правительства относительно развития экспорта украинской продукции?

У меня был разговор с министром иностранных дел на предмет того, чтобы при посольствах тех стран, на рынки которых мы должны выйти, работали атташе с опытом продвижения агропродукции. Во внешней торговле мы должны проявить национальный эгоизм. Все правительственные чиновники, которые проводят международные переговоры, должны осознавать, что Украина имеет огромный аграрный потенциал, его следует пропагандировать в мире. Национальный интерес здесь должен быть доминантным. Мы и сейчас будем пытаться отстаивать свои позиции. Например, в сегменте птицеводства. Здесь у нас уровень выше, чем в тех странах, которые являются членами еврозоны, но Украину не пускают на эти площадки. Идет жесткая борьба за внешние рынки сбыта.

- Как проходят переговоры относительно зоны свободной торговли с Евросоюзом?

С сильными государствами всегда тяжело вести переговоры. На сегодня это – один из главных вопросов. Мы заверяем ЕС, что готовы беспрепятственно продолжать импорт рыбы морского происхождения, но требуем, чтобы на европейские рынки пустили наше зерно – увеличили квоту на фураж, мясо птицы, яйцо и яичный порошок. Мы уже экспортируем в другие страны эту продукцию и подтвердили свое качество.

- Относительно ВТО, Украина проиграла переговоры при вступлении в эту организацию. Планирует ли правительство вернуться для пересмотра договоренностей, особенно в аграрных вопросах?

Это будет сложно сделать. Но я на свой риск провел переговоры со специалистами Кореи, которые отстаивали свою позицию относительно ВТО. Мы будем пытаться их вовлечь в переговорный процесс, их опыт может помочь нам договориться относительно продления сроков адаптации определенных отраслей, особенно это касается мяса, молока, то есть, тех отраслей, которые нужно реанимировать.

- Украина сегодня является экспортером, в основном, сырья. Разработаны ли мероприятия, чтобы оставлять добавленную стоимость за переработку продукции в стране?

В этом контексте приоритет №1 – развитие животноводства. Нельзя сказать, что масличные культуры мы экспортируем как сырье.

- А рапс? Он полностью вывозится из страны...

Учитывая, что цена нефти начала расти, вопрос выращивания рапса становится все более актуальным. Я на днях встречался с инвесторами, которые планируют строительство трех мощных заводов по производству биодизеля в Украине.

- В Украине уже есть мощности по производству биотоплива, но производители заверяют, что без государственной программы это дело бесперспективно.

Как только пойдет речь об объемах производства, рынок потребления будет сформирован. Сегодня агропромышленный комплекс использует около 2,5 млн. тонн горюче-смазочных материалов, из них 1,3 млн. тонн – дизель. Мы четко перепрофилируемся на биодизель, тем более, что его себестоимость будет ниже.

АГРАРНЫЕ РЫНКИ

- Предыдущее руководство министерства инициировало ряд программ, в частности, относительно строительства оптовых аграрных рынков. Вы продолжите эту работу?

Для нас важный шаг – построение оптовых сельскохозяйственных рынков, таких, которые работают во многих странах мира. И не следует путать, оптовые сельскохозяйственные рынки – не базары и не локальные рынки, это – национального масштаба распределительные центры продуктов питания. Мировой опыт подтверждает, что это – эффективная форма логистики агропродукции. Успешным примером может быть львовский рынок «Шувар», который был построен без государственной поддержки. Сейчас на нем продают продукты 14 областей, а 16 - покупают. За прошлый год здесь было реализовано 580 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Если в Украине будут работать такие рынки (для начала 3-4 на страну достаточно), мы сможем и регулировать ценовую политику, и в полной мере обеспечить потребителя продуктами питания.

- Работа уже началась? И где будет построен первый рынок?

Да. Я считаю, что в Киевской области необходимо реализовать первый пилотный проект, поскольку здесь наибольшая сеть потребителей и большие логистические возможность – и из Одессы можно доехать, и из северной части страны, Днепр обеспечивает доставку из Крыма. На эти цели мы предусматриваем в бюджете на 2010 год 125 млн. грн.

- Уже определен участок земли?

У нас есть два-три варианта участков, которые принадлежат либо Министерству агрополитики, либо учреждениям аграрной науки. Мы пойдем на уступки инвестору, чтобы можно было начать эту работу.

- Уже есть заинтересованные?

Да, есть большое количество заинтересованных инвесторов. Главное – определиться, кто из них реальный, а кто – мифический. Есть страны, которые уже сегодня готовы финансово поддержать строительство таких рынков. Например, Корея, Италия.

- Сегодня Украина завалена низкокачественными импортными продуктами, в частности, мясом. Как можно урегулировать ситуацию?

Тяжело урегулировать импорт без переговоров с ВТО. Что же касается качества продукции, мы будем отрабатывать вместе с Государственным комитетом ветеринарной медицины Украины торговые отношения на границе. Планируем определить отдельные пункты пропуска мясной продукции на территорию страны. Понятно, если мясо производства США или Бразилии заходит из Польши или Венгрии, то это – контрабанда. Будем требовать, чтобы мясо, которое производится не на нашем материке, проходило только через морские порты. Кроме того, в планах – анализ всей продукции, которая импортируется.

Благодарю за разговор.

Разговаривала Лилия Коваль (УНИАН)