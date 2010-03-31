Хмельницкий филиал «ПриватБанка» готов кредитовать АПК области

В этом году Хмельницкий филиал «ПриватБанка» готов выделить на кредитование агропромышленного комплекса области 113 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора Хмельницкого филиала «ПриватБанка» Виталий ЛЮБЫЙ.

«Мы готовы инвестировать в Хмельницкую область 113 млн. грн. кредитов. От заемщика требуется стабильная финансовая платежеспособность и наличие соответствующих средств для погашения кредита. Процентные ставки по кредитам варьируются от 20% до 27,5% годовых в гривне», – сказал он.

В.ЛЮБЫЙ подчеркнул, что кредиты будут предоставляться прежде всего тем агрокомпаниям, которые применяют в своем производстве передовые технологии.

В целом в Хмельницкой области на конец марта этого года банковским займом воспользовались 8 агроформирований на общую сумму 33 млн. грн. Заявки еще 22 предприятий находятся на рассмотрении в финучреждениях региона.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 86,066 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 74,992 млрд. грн., обязательства – 75,795 млрд. грн., уставный капитал – 7,811 млрд. грн., собственный капитал – 10,271 млрд. грн.

В 2009 году «ПриватБанк» получил прибыль в размере 1,05 млрд. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.