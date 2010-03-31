Планируется возобновить работу двух сахзаводов

В Хмельницкой области в этом году планируется увеличить количество действующих сахарных заводов за счет запуска двух заводов, которые в предыдущие годы не работали.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела растениеводства Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Ванда СЕРДЮК.

«К сезону сахароварения будет привлечено ЧП «Городоцкий сахарный завод» и ОАО «Хмельницкий сахарный завод», ранее законсервированные и которые несколько лет не запускались», – отметила она.

По словам В.СЕРДЮК, Городоцкий сахарный завод сейчас активно включился в процесс отвоевывания собственной сырьевой зоны и планирует расширять сырьевые зоны в Каменец-Подольском, Ярмолинском и Дунаевецком районах.

«Что касается Хмельницкого сахарного завода, то он, скорее всего, будет работать по ранее накатанной схеме: перехватывать у других заводов клиентов в период сахароварения», – объяснила начальник отдела растениеводства.

Справка УНИАН. В прошлом году в Хмельницкой области работало 5 сахарных заводов: ОАО «Теофипольский сахарный завод», ОАО «Красиловский сахарный завод», ОАО «Шепетовский сахарный комбинат», ОАО «Староконстантиновский сахарный завод» и ОАО «Наркевицкий сахарный завод».