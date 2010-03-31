Площадь посевов зерновых вырастет на 34 тыс. га

По предварительным расчетам Главного управления агропромышленного развития Хмельницкой облгосадминистрации, в регионе в этом году общая площадь посевов зерновых возрастет на 34 тыс. га - до 995 тыс. га, сравнительно с прошлогодним годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела растениеводства Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Ванда СЕРДЮК.

В частности, посевы сои увеличатся на 31,5 тыс. га - до 58,9 тыс. га, кукурузы на зерно - на 27,6 тыс. га - до 100 тыс. га; сахарной свеклы - на 11,1 тыс. га - до 41, 1 тыс. га.

"Вместе с тем, состоится существенное уменьшение площадей ярового ячменя - на 31,1 тыс. га, поскольку в прошлом году не было соответствующей цены на рынке", - сказала В.СЕРДЮК.

Сейчас аграрии Хмельницкой области посеяли 22 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых. В том числе ярового ячменя - 16,8 тыс. га, яровой пшеницы - 2 тыс. га, овес - 2,1 тыс. га, гороха - 1,1 тыс. га.