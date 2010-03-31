АМК оштрафовал местные предприятия

Тернопольское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ЧП «Большая Перспектива» на 2,5 тыс. грн. за недобросовестную конкуренцию в виде распространения рекламы, вводящей в заблуждение потребителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Тернопольского областного отделения АМК.

Согласно сообщению, предприятие распространило неправдивую информацию о наличии у нее эксклюзивного права на размещение рекламы в лифтах Тернополя, а это не отвечало действительности и вводило заказчиков в заблуждение.

По данным пресс-службы, предприятие признало нарушение и обязалось уплатить штраф в государственный бюджет.

Кроме того, Тернопольское областное отделение АМК оштрафовало ООО «Чертковский сахарный завод» на 10 тыс. грн. и ООО «Сахарный завод «Борщив» на 5 тыс. грн. за непредоставление информации в установленный законодательством срок.