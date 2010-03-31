В Херсонской обл. ввели запрет на промышленный вылов рыбы

В Херсонской области ввели запрет на промышленный вылов рыбы на период весеннего нереста.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экологии Херсонской области.

Согласно документу вылов рыбы запрещен: в реке Днепр от устья к запретной зоне Каховской ГЭС, а также в приточной системе – с 10 апреля по 15 июня 2010 года;

в реке Ингулец от устья к пгт Великая Александровка – с 10 апреля по 15 июня 2010 года;

в Днепровско-Бугском лимане в пределах Херсонской области – с 10 апреля по 10 июня 2010 года; в Днепровско-Бугском лимане, на расстоянии 15 км от берега вглубь лимана на участке от нижнего предела Днепровской запретной зоны к Покровско-Хуторскому лабазу, включая всю приточную озерную систему – с 11 июня по 20 июня 2010 года;

во всех других внутренних водных объектах Херсонской области – с 1 апреля по 30 июня 2010 года; в Каховском водохранилище в пределах Херсонской области – с 10 апреля по 18 июня 2010 года.

Любительский лов разрешен в пределах населенных пунктов одной удочкой при условии вылова не более 1 кг рыбы за один световой день.