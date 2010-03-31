В Крыму вылов рыбы увеличился

За 2009 год крымские рыбаки увеличили добычу рыбы и других водных живых ресурсов в морской экономической зоне Украины на 37,8% или 4 тыс. 427,2 тонн, по сравнению с 2008 годом – до 16 тыс. 135,1 тонны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, общий объем добычи других водных ресурсов, к которым относятся водоросли, зоостера, моллюски, ракообразные, креветки и другие, составил 2 тыс. 465,9 тонн, что в 11,2 раза больше аналогичного показателя за 2008 год.

Как отмечается в сообщении, наращивают вылов рыбы предприятия, занимающиеся воспроизводством пресноводной рыбы во внутренних водоемах Автономной Республики Крым. За 2009 год вылов рыбы превысил показатели предыдущего года на 14%, или 131,3 тонны, и составил 1 тыс. 059,3 тонны. Среди объектов лова во внутренних водоемах Крыма преобладает толстолобик – 515,5 тонны, или 119,9% от аналогичного показателя 2008 года. Карпа выловлено 363,8 тонны, что ниже показателей предыдущего года на 28 тонн.

Вместе с тем, экономические показатели работы предприятий рыбной отрасли в Крыму снижаются. Объем производства продукции в сопоставимых оптовых ценах в 2009 году составил 43 млн. 521 тыс. грн., или 43,5% от уровня 2008 года, за единицу продукции (тонну) получено 2,53 тыс. грн. (в 2008 г. – 3,95 тыс. грн.).

По данным Главного управления статистики в АРК, в январе-феврале 2010 года в Крыму объем добычи рыбы и других водных живых ресурсов сократился в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 417 тонн. В частности, в 3,5 раза, или на 10 тонн, уменьшился вылов рыбы во внутренних водоемах.

Справка УНИАН. В 2009 году в Крыму работало 47 промышленных предприятий, занимающихся добычей рыбы и других водных живых ресурсов, что на 25,4% меньше, чем в 2008 году.