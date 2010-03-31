Гендиректором киевской фабрики “Рошен” назначен Крижановский

Новым генеральным директором ПАО “Киевская кондитерская фабрики “Рошен” назначен Анатолий КРИЖАНОВСКИЙ вместо Анатолия ДЗИСА.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, 31 марта состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен», на котором был освобожден с должности генерального директора предприятия А.ДЗИСА на основании его заявления. Вместо него гендиректором сроком на 5 лет назначен А.КРИЖАНОВСКИЙ.

Справка УНИАН. ПАО “Киевская кондитерская фабрика “Рошен” (ранее ЗАО „Киевская кондитерская фабрика им. К. Маркса”) входит в состав кондитерской корпорации ROSHEN.

Кондитерская корпорация ROSHEN является дочерним предприятием концерна «Укрпроминвест» (г. Киев). В составе корпорации Киевская, Кременчугская, Винницкая, Мариупольская кондитерские фабрики. С 2002 года в корпорацию входит Липецкая кондитерская фабрика «Ликонф» (Россия), с мая 2006 года - литовская Klaipedos konditerija (Клайпеда).