Украинские аграрии уже провели подкормку 100% озимых зерновых культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель министра аграрной политики и земельных отношений Иван ДЕМЧАК сегодня в ходе Всеукраинской благотворительной пасхальной ярмарки в Киеве.

При этом он не уточнил количество площадей, засеянных озимыми зерновыми культурами, отметив, что эти работы проведены в кратчайшие сроки и с хорошим результатом.

Также И.ДЕМЧАК отметил, что аграриям частично уже перечислены «некоторые денежные средства», пояснив, что речь идет о 30 млн. грн. средств Аграрного фонда, который имел задолженность перед аграриям по форвардным закупкам зерна.

«Эти средства названным фондом уже перечислены аграриям за непроплаченное прошлогоднее зерно в пределах 30 млн. грн. Сейчас правительство выискивает резервы для того, чтобы в момент так называемого небюджетного финансирования АПК страны найти средства. Идет работа с банками», – отметил замминистра.

Относительно обеспечения селян топливом И.ДЕМЧАК сказал: «Топливо есть, но оно не является собственностью аграриев, поскольку на эти цели деньги государство пока также не выделяет. Программы по развитию растениеводства почти не действуют, а будут действовать программы удешевления кредитов АПК».