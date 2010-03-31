Гайсинский спиртзавод начал производство биобензина

Гайсинский спиртовой завод (Винницкая обл.) начал производство бензинового биотоплива.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Гайсинской районной государственной администрации в Винницкой области Владислав УТКИН.

По его словам, в 2009-2010 годах на предприятии была проведена модернизация производственных мощностей, которая обошлась примерно в 3,5 млн. евро.

В результате модернизации завод может производить из мелясы биобензин класса А-92 в объеме до 100 тыс. тонн в год.

Справка УНИАН. Гайсинский спиртзавод является государственным предприятием и входит в состав государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".

Производственная мощность завода составляет 800 тыс. дал спирта в год и до 100 тыс. тонн биотоплива в год.