BG Capital отмечает интерес инвесторов к пищевому и агросектору

Около 80% возможных размещений акций украинских компаний за рубежом в этом году будет проведено компаниями агросектора и пищевой промышленности. Об этом сообщил сегодня в ходе инвестиционного форума посвященного привлечению капитала на европейских фондовых биржах вице-президент по корпоративным финансам инвестиционной компании BG Capital Евгений ЧЕРВЯЧЕНКО.

По его оценке, в 2010 г. порядка 20 украинских компаний могут осуществить размещение акций на европейских фондовых биржах. Сумма планируемых привлеченных средств может составить более 300 млн. дол. Потенциальный размер (стоимость) компании составит от 50 до 450 млн. дол.

В свою очередь, генеральный директор инвестиционной компании BG Capital Ник ПИАЦЦА отметил, что считает привлекательными для размещения и другие отрасли украинской экономики, в частности иностранных инвесторов может заинтересовать украинская угольная отрасль. По его словам, привлечению инвестиций в эту отрасль будет способствовать ожидаемое повышение прозрачности ее работы.