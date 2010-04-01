Аграрии Херсонской обл. завершили 2009 г. с рентабельностью 19%

Аграрные предприятия Херсонской области (кроме малых) в 2009 году от сельскохозяйственной деятельности получили 355,2 млн. грн. прибыли. При этом уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции и услуг составил 19%, что на 3,9 процентного пункта больше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, с прибылью 2009 год закончили 67,5% аграрных предприятий. Сумма полученной ими прибыли составила 427 млн. грн., или 1,8 млн. грн. в расчете на одно предприятие. Убыточно завершили год 32,5% хозяйств. Сумма полученного ими убытка составила 71,8 млн. грн., или 0,6 млн. грн. в расчете на одно предприятие.

В целом объем государственной поддержки агропредприятий Херсонской области (кроме малых) в 2009 году составил 172,9 млн. грн., или 501 тыс. грн в расчете на одно предприятие.