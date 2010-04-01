«Универсальная» застраховала автопарк Купянского МКЗ

Страховая компания «Универсальная» при сотрудничестве со страховым брокером BritMark оформила полисы ОСАГО для Купянского молочно-консервного комбината (КМК).

Об этом говорится в сообщении BritMark, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, всего было оформлено 129 полисов ОСАГО. Условиями договора покрываются риски ответственности владельцев наземных транспортных средств перед третьими лицами за нанесение вреда их жизни, здоровью и/или имуществу.

Также сообщается, что прошлогодний договор обязательного страхования автогражданской ответственности был обновлен в СК «Универсальная», так как в рамках проведенного тендера ею были предложены наиболее оптимальные условия страхования, а также скидка 5% от стоимости полисов для КМК в прошлом году.

Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По итогам 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 267 млн. 273,8 тыс. грн., страховые выплаты составили 104 млн. 814 тыс. грн.

BritMark – страховой брокер, работающий на рынке Украины для крупных корпоративных клиентов с 2004 года. Сегодня услугами компании пользуется более 120 клиентов.