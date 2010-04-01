На строительство ферм планируют привлечь 350 млн грн. инвестиций

Потребность сельхозпредприятий Херсонской области в инвестициях на строительство и реконструкцию животноводческих помещений в 2010 - 2015 гг. составляет 351,8 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в Программе развития животноводства Херсонщины на 2010 - 2015 гг., принятой на сессии Херсонского областного совета 30 марта.

В частности, согласно программе, потребность в инвестициях в 2010 г. составляет 88,67 млн. грн., в 2011 - 2015 гг. - 263,13 млн. грн.

В частности, на реконструкцию и строительство помещений для молочного и мясного животноводства необходимо в 2010 г. - 21,23 млн. грн., в 2011 - 2015 гг. - 14,75 млн. грн.; свиноводства - 44,04 млн. грн. в 2010 г и 103,6 млн. грн. в 2011 - 2015 гг.; птицеводства - 20,4 млн. грн. в 2010 г. и 136,3 млн. грн. в 2011 - 2015 гг.; овцеводства 3 млн. грн. в 2010 и 8,48 млн. грн. в 2011 - 2015 гг.

В программе при этом не указаны количество и площадь помещений, которые необходимо реконструировать либо построить.

Средства же планируется привлекать за счет кредитных и других инвестиционных ресурсов.