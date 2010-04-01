В Винницкой области приступили к посадке яровых
17:47, 01 апреля 2010Агро
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Об этом сообщил глава облсовета
Сельскохозяйственные предприятия всех районов Винницкой области приступили к посадке яровых.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.
По его словам, аграрии уже засеяли 74,542 тыс. га ранними зерновыми и зернобобовыми, что составляет 33% плана. В том числе, пшеницей засеяно 7,682 тыс. га или 29% площадей, ячменем – 61,422 тыс. га или 34% плана, овсом – 2,367 тыс. га или 31%, горохом – 3,017 тыс. га или 22%.
Как сообщал УНИАН, в 2010 году аграрии области планируют засеять 26,269 тыс. га пшеницей, 180,939 тыс. га – ячменем, 7,674 тыс. га – овсом, 13,62 тыс. га – горохом
На территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.
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