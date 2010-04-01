Птицеводы Украины просят Кабмин ограничить ввоз мясного сырья

Ассоциация “Союз птицеводов Украины” обратилась к вице-премьер-министру Украины Виктору СЛАУТЕ и министру аграрной политики Украины Николаю ПРИСЯЖНЮКУ с предложениями относительно стабилизации внутреннего мясного рынка. Текст обращения имеется в распоряжении УНИАН.

Ассоциация отмечает, что насыщение внутреннего рынка низкосортным мясным сырьем по демпинговым ценам при одновременном увеличении собственного производства в сельскохозяйственных предприятиях привело к резкому снижению конкурентоспособности мясной отрасли. Также Союз жалуется на отсутствие государственной поддержки отраслей свиноводства и птицеводства, существенное уменьшение финансирования по программе осуществления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов. По словам птицеводов, наиболее существенный вред для национального товаропроизводителя наносят криминальные схемы ввоза мяса и мясопродуктов.

В ассоциации отмечают, что учитывая все проблемы, нужно принять следующие меры: возобновить предоставление бюджетной дотации сельхозпроизводителям за выращенный и сданный на убой молодняк крупного рогатого скота, свиней и птицы; создать на базе существующего государственного финансового учреждения аграрный банк Украины, который будет иметь специальные процедуры формирования ликвидности и обеспечивать агропромышленные предприятия кредитами, максимум, под 5% годовых и не менее, чем на 7-10 лет; создать благоприятные условия для предоставления кредитов и компенсации процентной ставки по ним за счет средств Государственного бюджета промышленным животноводческим и птицеводческим комплексам.

Также птицеводы предлагают в рамках законодательства ВТО максимально ограничить ввоз мясного сырья на таможенную территорию Украины через механизмы выдачи разрешений, а также введения в 2010 году квотирования импорта мяса свинины и птицы по количеству и странам происхождения товара в пределах разработанных Минэкономики и Минагрополитики Украины балансов спроса и предложения.

Союз птицеводов Украины требует проводить таможенное оформление исключительно при условии проведения расширенного контроля безопасности качества мясного сырья при обязательном наличии лицензионных складов у импортеров. С целью избежания реэкспорта мясного сырья ассоциация советует внедрить прямые поставки из стран-экспортеров.

В ассоциации считают, что нужно усилить контроль органов власти за несанкционированным ввозом мясной продукции, запретить ввоз мяса механической обвалки, каркасов и другой низкосортной продукции. Отмечается, что с целью недопущения занижения таможенной стоимости мясной продукции, обязательно необходимо учесть информацию внешнеторговых и биржевых организаций о стоимости товара, выводах специализированных экспертных организаций и грузовой таможенной декларации страны отправления (происхождения) товара. Также просят на правительственном уровне способствовать экспорту мяса птицы и продукции его переработки в страны ЕС, РФ и другие страны.

По словам птицеводов, необходимо ускорить принятие разработанных Минагрополитики решений правительства, в частности, относительно утверждения концепции и программы развития животноводства; технических регламентов и минимальных спецификаций качества на продукцию животноводства; определение компетентного органа по вопросам государственного контроля за производством и готовой продукцией животного происхождения и ее экспортом, процедуры ввоза и регистрации продуктов с содержанием генетически модифицированных организмов с обязательным согласованием профильных общественных организаций.