Закупочные цены на птицу в I кв. снизились на 20%

Закупочные и оптово-отпускные цены на птицу в I квартале текущего года уменьшились на 20%.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации “Союз птицеводов Украины”.

Согласно сообщению, в то же время, закупочные и оптово-отпускные цены на свинину снизились на 15%.

В ассоциации отмечают, что для малых и средних предприятий эти цены являются ниже себестоимости продукции. “К тому же, это снижение цены происходит на фоне увеличения себестоимости производства, поскольку постоянно растут в ее структуре затраты на зернофураж, горючее, газ, электроэнергию, запасные части и тому подобное”, – говорится в сообщении.

Производители отмечают, что сегодня в Украине самые низкие оптово-отпускные цены за 1 кг мяса бройлеров – 1,77 долл. США (для сравнения: в Российской Федерации – 2,07 дол. США, в США – 2,31 долл. США, в странах ЕС - 2,3-2,7 долл. США).