Аграрии Луганщины засеяли 1 тыс. га ранних яровых
19:37, 01 апреля 2010Агро
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Аграрии Луганской области на 1 апреля т.г. засеяли 1 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации.
Сообщается также, что в хозяйствах области продолжаются весенне-полевые работы. Так, подпитка озимых культур проведена на площади 144 тыс. га или 62% к прогнозируемому объему.
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