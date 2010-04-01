Аграрии Луганщины засеяли 1 тыс. га ранних яровых

Аграрии Луганской области на 1 апреля т.г. засеяли 1 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации.

Сообщается также, что в хозяйствах области продолжаются весенне-полевые работы. Так, подпитка озимых культур проведена на площади 144 тыс. га или 62% к прогнозируемому объему.