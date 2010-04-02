На Пасху немцы будут есть импортные яйца

Как сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, в 2009 году Германия импортировала около 7 миллиардов яиц общей стоимостью 540,7 миллиона евро - на 16,5% больше, чем в предыдущем году. Специалисты федерального отраслевого объединения Deutsches Ei тем самым предполагают, что каждое третье яйцо, которое в этом году будет лежать в пасхальных корзинках немцев, было произведено за границей.

Кроме того, согласно статистике, в Германии в целом значительно вырос импорт яиц. Как отмечает информационное агентство KNA, такая динамика может быть связана с запретом на содержание кур в специальных клетках, действующим в ФРГ с 2010 года.

Между тем, потребление яиц в Германии растет, сообщает агентство DAPD. В 2009 году каждый житель страны съел в среднем 211 яиц - на 3 больше, чем в 2008-м. Такие данные сообщило Европейское маркетинговое агентство (EMA), передает "Немецкая волна".