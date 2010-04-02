Чистая прибыль "Таврии" составила 6,3 млн. грн.

Один из крупнейших производителей коньяка в Украине - ОАО "Агропромышленная фирма "Таврия" завершила 2009 год с чистой прибылью 6,324 млн. грн., в то время как по итогам 2008 года чистый убыток компании составлял 21,047 млн. грн.

Об этом сказано в отчете компании, опубликованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, валовая прибыль АПФ "Таврия" в 2009 г., по сравнению с 2008 г., увеличилась на 40,44% - до 91,262 млн. грн., чистый доход от реализации продукции - на 41,3%, до 245,825 млн. грн.

Напомним, 2008 год АПФ "Таврия" завершила с чистым убытком 21,045 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль предприятия составила 27,970 млн. грн. В 2008 г. компания сократила чистый доход на 2,4% - до 178,964 млн. грн., валовую прибыль - на 26%, до 64,980 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "АПФ "Таврия" (г. Новая Каховка, Херсонская обл.) создано в феврале 1998 года на базе совхоза завода "Таврия". Предприятие занимается: первичным виноделием с возможностью переработки 20 тыс. тон винограда; вторичным виноделием с объёмом выпуска вин в бутылочном разливе до 600 тыс. дал; коньячным производством с изготовлением коньячных спиртов до 500 тыс. дал и выпуском коньяков 200 тыс. дал ежегодно; производством крепких напитков до 150 тыс. дал.

Уставный фонд компании - 20 млн. 320,7 тыс. грн.

По 18,7201% акций АПФ "Таврия" принадлежат трем днепропетровским компаниям - ООО "Булат Ко", ООО "Зоряний світ" и ЧП "Аксиома Плюс".