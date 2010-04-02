Черниговская область обеспечена семенами яровых на 117%

Сельхозпроизводители Черниговской области обеспечены качественными семенами яровых культур для проведения весенне-полевой кампании на 117% от потребности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации Анатолий МАКСАК.

По его информации, при потребности в 35,5 тыс. тонн качественных семян аграрии региона имеют в наличии 41,5 тыс. тонн.