В Винницкой обл. приступили к севу сахарной свеклы

Аграрии 12 районов Винницкой области приступили к севу сахарной свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, прогнозируемые площади посева сахарной свеклой в 2010 году составят в области около 70 тыс. га, из которых собственные площади посева сахарными заводами займут 53 тыс. га, что соответствует 76% от общей площади.

По сравнению с прошлым годом, в этом году на 44%, или на 21,5 тыс. га, возрастут площади под посевами сахарной свеклы.

На сегодняшний день в области сахарной свеклой засеяно около 12 тыс. га. Наибольшие объемы посевов в Крыжопольском и Томашпольском районах - более 3 тыс. га, Ямпольском - 2 тыс. га, Тульчинском - около 1 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году работают на возрождение своей производственной деятельности три сахарных завода, а именно: Капустянский сахарный завод (Тростянецкий район), Удицкий (Теплицкий район) и Красносельский (Бершадский район).