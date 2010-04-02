Аграрии Черниговской обл. обеспечены минудобрениями на 94%

Сельхозпроизводители Черниговской области для проведения весенне-полевой кампании на конец марта обеспечены минудобрениями – на 94%, средствами защиты растений – на 44%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.

Для использования минеральных удобрений под урожай 2010 года сельхозпредприятия заявили объем 23,4 тыс. тонн, что отвечает уровню прошлого года (из расчета 58 кг на 1 га площади). Обеспеченность на конец марта составляла 22 тыс. тонн, или 94% необходимых объемов, что на 2,7 тыс. тонн больше соответствующего периода прошлого года.

Прогнозируемая потребность в средствах защиты растений на весенне-летний период составляет 430 тонн, из которых имеется в наличии 191,4 тонн или 44% к потребности (в прошлом году на этот период было 187,5 тонн). Покупая средства защиты растений, сельхозпроизводители, в первую очередь, закупают протравители семян, которых имеется в наличии 26,8 тонн или 89% от потребности.

В Главном управлении АПК также отмечают, что проблемным вопросом является хранение минудобрений и средств защиты растений, поскольку отсутствуют сертифицированные склады для хранения химических веществ, используемых в сельском хозяйстве.