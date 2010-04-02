Шкиль предлагает отменить маркировку продуктов отметкой «без ГМО»

Народный депутат Андрей ШКИЛЬ (БЮТ) предлагает отменить маркировку продуктов отметкой «без ГМО».

Соответствующий проект закона № 6251 от 31 марта 2010 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно информирования населения о содержании в пищевой продукции генетически модифицированных организмов» зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Проект предусматривает внесение изменений в Законы Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «О защите прав потребителей» в части определения понятий и отмены обязательного требования при этикетировке пищевых продуктов ставить отметку «без ГМО».

Проектом закона предусматривается обязательное информирование при этикетировке пищевых продуктов о наличии в них зарегистрированных генетически модифицированных организмов или о производстве составляющих (ингредиентов) пищевого продукта из зарегистрированных генетически модифицированных организмов.

В пояснительной записке автор отмечает, что суть проблемы заключается в том, что после принятия Законов Украины № 1778 и № 1779 от 17 декабря 2009 Украина стала первой страной в мире, которая обязала производителей и импортеров пищевых продуктов ставить отметку «без ГМО» в маркировке всех без исключения пищевых продуктов, даже тех, которые не могут содержать ГМО ни теоретически, ни практически (соль, пищевые продукты, не содержащие белок, и др.). По мнению автора, такие законодательные нормы приводят к неоправданным расходам субъектов хозяйствования.

Справка УНИАН. Закон Украины № 1778 от 17 декабря 2009 года «О внесении изменений в Закон Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» обязывает информировать граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО). Согласно закону № 1779-VI от 17 декабря 2009 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления информации о содержании в продукции генетически модифицированных компонентов» все пищевые продукты должны маркироваться надписью «с ГМО» или «без ГМО».