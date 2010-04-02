Аграрии Тернопольской области засеяли 20% площадей

Аграрии Тернопольской области ранними зерновыми и зернобобовыми засияли уже 18% отведенных под эти культуры площадей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, в частности, пшеница посеяна на 5,9 тыс. га, что составляет 23% к прогнозируемому показателю (25,984 тыс. га). Ячмень посеян на 7,16 тыс. га, что составляет 15% к прогнозируемому показателю (49,278 тыс. га), овес – на 1,012 тыс. га, что составляет 21% к отведенным площадям (4,883 тыс. га).

Горох посеян на площади 1,343 тыс. га, что составляет 23% от запланированных под эту культуру 5,911 тыс. га.

Кроме того хозяйства области осуществляют занял сахарной свеклы. Состоянием на 2 апреля эта культура посеяна на 2,126 тыс. га (5% от запланированных 43,19 тыс. га).