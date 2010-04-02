В Житомирской области в цены на овощи выросли

В марте в Житомирской области на рынках региона цены на овощи выросли к аналогичному прошлогоднему показателю в среднем на 16%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

Уточняется, что больше всего подорожал лук - почти на 30% - до 7 грн. за кг. В среднем в полтора раза за указанный период подорожали также капуста - до 7 грн. за кг., свекла - до 5 грн. за кг, морковь - до 5,8 грн. за кг. Также в среднем на 10% подорожали тепличные огурцы - до 19 грн. за кг., и некоторые фрукты (яблоки - до 10 грн. за кг, апельсины - до 13,5 грн. за кг и гранаты - до 32 грн. за кг.) Кроме этого, на 16% подорожали бананы - до 15 грн. за кг.

Отмечается, что почти на четверть в указанном периоде подорожали крупы - гречка - до 8 грн. за кг, рис - до 11 грн. за кг. и вермишель - до 4 грн. за кг.

Почти втрое к аналогичному прошлогоднему показателю выросла в области цена на сахар - до 10 грн. за кг.

Существенно не изменились в регионе только цены на мясо и рыбу. Так, 1 кг. свинины , как и год назад , стоит на житомирских рынках в среднем 42-44 грн. за кг., 1 кг. сала - 25 грн. за кг.