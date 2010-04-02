Кабмин уволил Иващенко с должности

Кабинет Министров Украины уволил Олеся ИВАЩЕНКО с должности первого заместителя председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Об этом говорится в распоряжении №754-р от 31 марта т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, О.ИВАЩЕНКО уволен согласно п. 4 ч. 1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины (за прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов на протяжении рабочего дня) без уважительных причин).

Как сообщал УНИАН, 24 марта т.г. Кабмин уволил Дмитрия ЗАВТУРА с должности заместителя председателя Государственного комитета по земельным ресурсам.

Справка УНИАН. О.ИВАЩЕНКО занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам с декабря 2008 года.